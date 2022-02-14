На Дніпропетровщині судитимуть інспектора одного з митних постів Дніпровської митниці, якого підозрюють у завданні державі 16 млн гривень збитків. Про це йдеться в пресрелізі Дніпропетровської обласної прокуратури, який отримало Суспільне.

Зазначається, що митник, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, ввезений на територію України газовий конденсат об’ємом у 10 залізничних вагонів випустив у вільний обіг без сплати акцизного податку.

Внаслідок таких дій державі спричинено збитки у майже 16 мільйонів гривень.

До суду направлено обвинувальний акт за ч.2 ст.367 КК України. Підозрюваному загрожує до п`яти років позбавлення волі.

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