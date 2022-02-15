На Дніпропетровщині за розтрату мільйона бюджетних коштів судитимуть посадовця

Посадовця управління капітального будівництва виконкому Криворізької міськради судитимуть за розтрату бюджетних коштів. Про це йдеться у пресрелізі обласної прокуратури, який отримало Суспільне.

Повідомляється, що під час здійснення реконструкції футбольного поля з благоустроєм території стадіону "Металург" ДЮСШ №1 підозрюваний не перевірив та підписав офіційні документи з неправдивими даними.

Внаслідок цього підрядник отримав майже мільйон гривень надлишкових бюджетних коштів.

За службову недбалість, яка призвела до розтрати бюджетних коштів, посадовцю загрожує до п`яти років позбавлення волі.

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