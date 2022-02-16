Сімейного лікаря з Рівненського району підозрюють у підробці сертифікатів вакцинації від коронавірусу, несанкціонованих діях щодо цифрової інформації та підкупі. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

За інформацією пресслужби СБУ в області, лікар мав спільника, який шукав потенційних клієнтів серед пасажирів потягів. Щомісяця чоловіки "заробляли" до пів мільйона гривень.

Що повідомили у поліції

У вівторок, 15 лютого, правоохоронці вручили підозру 29-річному сімейному лікарю однієї з амбулаторій у колишньому Здолбунівському районі. Спеціалістка відділу комунікації Нацполіції області Світлана Карачун зазначила, що його підозрюють у злочинах за трьома статтями Кримінального кодексу.

"Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, складання та видачі завідомо фальшивих офіційних документів та прийняття неправомірної вигоди. У кабінеті медика провели санкціонований обшук. Там виявили та вилучили фальсифіковане міжнародне свідоцтво про вакцинацію, мічені гривневі купюри, ноутбук та інші речові докази", – повідомила Світлана Карачун.

Фото: Нацполіція області

Спеціалістка відділу комунікації уточнила, що за версією слідства, чоловік отримав 1 500 гривень за один підробний сертифікат. Правоохоронці вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.

Що розповіли в СБУ

За інформацією речниці управління СБУ в Рівненській області Інни Ілючок, "послугами" лікаря щодня користувались до десятка людей. Неправдиві дані про вакцинацію чоловік вносив до електронної бази eHealth впродовж пів року.

"У медика був "напарник", який працював на залізниці та підшуковував охочих отримати сертифікат вакцинації, не отримуючи щеплення, в тому числі й з інших областей України. За одну фальшивку організатор мав від 1 400 до двох тисяч гривень, 25% з яких отримував залізничник. Щомісяця вони "заробляли" близько 500 тисяч гривень", – зазначила речниця.

Фото: Нацполіція області 29-річного медика затримали в його кабінеті під час передачі йому мічених грошей за підробний сертифікат

Інна Ілючок додала, що лікаря затримали в робочому кабінеті, коли той отримував гроші за фальшивий документ. Працівники СБУ також провели обшуки у домівках фігурантів кримінальної справи та вилучили чорнові записи з персональними даними людей, які бажали отримати підроблений сертифікат, а також готові паперові сертифікати про вакцинацію й готівку.

Правоохоронці вирішують питання щодо оголошення підозри працівнику залізниці, – уточнила Інна Ілючок. Слідство встановлює всіх причетних до злочину осіб.

Що кажуть у прокуратурі

Речниця Рівненської обласної прокуратури Оксана Жужельська повідомила, що медик виготовляв сертифікат про щеплення вакциною BioNTech/Pfizer. Дані про це він вносив до електронної системи, що давало змогу генерувати електронну версію міжнародного COVID-сертифікату.

Фото: Обласна прокуратура За версією слідства, лікар підробляв сертифікати протягом майже пів року для людей з різних областей

За словами Оксани Жужельської, покарання за інкримінованими медику статтями – штраф з виправними роботами або до трьох років обмеження чи позбавлення волі.

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