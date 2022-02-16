Компанія Virgin Galactic британського мільярдера сера Річарда Бренсона 15 лютого оголосила про відновлення продажу квитків на суборбітальні космічні польоти.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Загальна вартість квитка становить 450 тисяч доларів (понад 12,6 мільйона гривень). З них третину суми потрібно заплатити одразу, а решту — вже безпосередньо перед польотом.

Клієнти Virgin Galacti стануть учасниками закритої спільноти Future Astronaut ("Майбутній астронавт"), де допомагатимуть у підготовці до польоту і організовуватимуть ексклюзивні заходи.

Політ здійснюватиметься з космодрому Spaceport America у штаті Нью-Мехіко, йому передуватимуть кілька днів спецпідготовки. Сам політ триматиме півтори години, під час яких космічні туристи кілька хвилин перебуватимуть у невагомості й матимуть змогу оглянути Землю з космічного корабля SpaceShipTwo Unity.

Виконавчий директор Virgin Galactic Майкл Колґлейцер сподівається, що до кінця 2022 року компанії вдасться організувати польоти для тисячі клієнтів.

Окрім того, з нагоди відкритого продажу квитків на суборбітальні космічні польоти компанія представила новий бренд.

На тлі новини про продаж квитків для майбутніх космічних туристів акції Virgin Galactic 15 лютого зросли на третину, а 16 лютого продовжили зростати ще на понад 10%.

Що відомо

11 липня 2021 року британський 70-річний мільярдер та засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон здійснив перший туристичний політ у космос, випередивши засновника онлайн-гіганта Amazon та космічної компанії Blue Origin Джеффа Безоса. Політ тривав приблизно годину.

Згодом американський регулятор тимчасово заборонив компанії Virgin Galactic використовувати космічний корабель SpaceShipTwo для організації польотів у космос.

У грудні 2021 року Федеральне авіаційне управління США визнало Річарда Брендона астронавтом.

Медична тренерка з Антигуа та Барбуди на ім’я Кейша Шахафф виграла два квитки у космос вартістю майже 1 мільйон доларів, що дозволить їй стати однією із перших космічних туристів компанії Virgin Galactic. Жінка планує здійснити подорож разом зі своєю дочкою-підлітком.

Читайте також

Записував рок-зірок та перевдягався стюардесою. Хто такий мільярдер Бренсон, який полетів у космос

Світовий бізнес має об'єднатися для захисту українського суверенітету — мільярдер Бренсон

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу