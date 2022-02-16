День єднання: як відзначали на Херсонщині

16 лютого жителі Херсонщини приєдналися до свята День єднання. Його відзначали у районах, селах, громадах, різних організаціях, вишах області. Люди з державним прапором України співали гімн та пройшлися разом вулицями своїх населених пунктів та міст.

День єднання відзначили нацгвардійці військової частини 3056. Вони о 10-ій ранку на плацу заспівали гімн України.

Фото: Військова частина 3056 Нацгвардії

Фото: Військова частина 3056 Нацгвардії

Право підняти державний прапор надали старшим солдатам Роману Жилці та Максиму Веселову. На заході, зокрема, були присутні керівники міста та області, представники силових відомств, священнослужителі та місцеві мешканці.

Фото: Військова частина 3056 Нацгвардії

Студенти та викладачі Херсонського державного університету приєдналися до державного свята – День єднання.

Фото: Херсонський державний університет

Молодь розгорнула державний прапор, всі були в українських вишиванках, із синьо-жовтими стрічками, в руках тримали кульки кольорів України.

"Наші цінності незмінні: ми хочемо жити в незалежній, сильній, єдиній Україні! Наша єдність – потужний сигнал для громадян України, для наших партнерів за кордоном, для всього світу. Звертаємося до жителів нашої області й усіх українців із закликом підтримувати спокій, впевненість у тому, що наші політичні еліти єдині у своєму бажанні захистити інтереси України. Слава Україні!», – сказав на заході ректор вишу Олександр Співаковський.

Фото: Херсонський державний університет

Присутні заспівали гімн України і вшанували хвилиною мовчання всіх, хто на сході України захищав незалежність нашої держави. Серед них й випускник Херсонського державного університету Руслан Сторчеус.

Фото: Херсонський державний університет

У Генічеську о 10 годині свято єднання розпочалось біля Майданчика Державності.

Фото: Генічеська районна державна адміністрація

Тут підняли прапор України та заспівали гімн. Потім усі разом: керівництво району та громади, громадські організації, військові та жителі міста пронесли прапор вулицями міста.

Фото: Генічеська районна державна адміністрація

Колектив Національного природного парку "Кам'янська Січ" підняв державний прапор і виконав гімн України.

Фото: Нацпарк "Кам'янська Січ"

"Колектив НПП "Кам’янська Січ" щодня охороняє природні багатства для наступних поколінь. І сьогодні ми хочемо продемонструвати, що ми – єдиний народ, що ми готові боронити нашу країну", - сказав керівник Нацпарку Сергій Скорик.

Фото: Нацпарк "Кам'янська Січ"

Підняття прапора над Кам’янською Січчю є символічним, оскільки козаки завжди єднались для захисту країни, написано на сторінці Нацпарку у Facebook.

Колектив Нацпарку "Джарилгацький" приєднався до свята День єднання.

Фото: Нацпарк "Джарилгацький"

З прапорами та жовто-блакитною символікою пройшли вулицями свого населеного пункту жителі Великокопанівської об’єднаної територіальної громади.

Фото: Великокопанівська ОТГ

Фото: Великокопанівська ОТГ

Фото: Великокопанівська ОТГ

Колектив Херсонського підрозділу фермерського господарства «Аделаїда» долучився до свята. Вони сфотографувалися із прапором України.

Фото: ФГ "Аделаїда"

Що відомо:

14 лютого 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про відзначення всеукраїнського Дня єднання 16 лютого.

16 лютого по всій країні лунає державний гімн України, як символ єднання нації.

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