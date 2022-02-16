День єднання у Херсоні відзначили підняттям державного прапора

У Херсоні на День єднання відбулась церемонія підняття державного прапора. Подія проходила на схилах Дніпра поряд з обласною науковою бібліотекою імені Олеся Гончара.
Фото: Владислав Чеботарьов/Суспільне
На захід люди прийшли з прапорами та патріотичною символікою.
Фото: Владислав Чеботарьов/Суспільне
Разом заспівали гімн України.
Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне
Після підняття державного прапора священники різних конфесій провели спільну молитву за мир в Україні.
Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне
Доповнюється....
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