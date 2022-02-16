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День єднання у Херсоні відзначили підняттям державного прапора
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День єднання у Херсоні відзначили підняттям державного прапора

Таміла Іванова
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День єднання у Херсоні відзначили підняттям державного прапора Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне

У Херсоні на День єднання відбулась церемонія підняття державного прапора. Подія проходила на схилах Дніпра поряд з обласною науковою бібліотекою імені Олеся Гончара.

День єднання у Херсоні відзначили підняттям державного прапораФото: Владислав Чеботарьов/Суспільне

На захід люди прийшли з прапорами та патріотичною символікою.

День єднання у Херсоні відзначили підняттям державного прапораФото: Владислав Чеботарьов/Суспільне

Разом заспівали гімн України.

День єднання у Херсоні відзначили підняттям державного прапораФото: Ольга Ляшенко/Суспільне

Після підняття державного прапора священники різних конфесій провели спільну молитву за мир в Україні.

День єднання у Херсоні відзначили підняттям державного прапораФото: Ольга Ляшенко/Суспільне

Доповнюється....

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