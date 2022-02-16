Зранку 16 лютого у Житомирі завершують підготовчі роботи до проведення Дня єднання – державного свята, відзначення якого призначене указом Президента України на 16 лютого. Про це з майдану Соборного повідомляє кореспондент Суспільного Сергій Косюченко.

За його словами, на майдані Соборному фахівці комунального підприємства "Зеленбуд" та управління автошляхів Житомира завершують прибирання скверу біля флагштока. Роботу виконують 20 працівників.

На час святкування до 11.00 рух майданом буде перекрито. Зі слів Сергія Косюченка, станом на 8.30 рух майданом уже перекритий.

Карта: Facebook Патрульної поліції Житомирщини

Суспільне Житомир

Суспільне Житомир

Суспільне Житомир

Суспільне Житомир

Суспільне Житомир

Суспільне Житомир

Початок відзначення Дня єднання запланований на 10.00. На майдані Соборному піднімуть Державний Прапор України, а присутні разом виконають Державний Гімн України.

Що відомо

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців на тлі напруженості навколо ескалації на кордоні з Росією. Він, зокрема, повідомив, що день 16 лютого, який анонсують, як дату можливого нападу РФ, Україна зробить Днем єднання. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Уряд затвердив план заходів до Дня єднання 16 лютого — Шмигаль.

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