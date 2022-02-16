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Черкаські синоптики попереджають про туман та обмежену видимість
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Черкаські синоптики попереджають про туман та обмежену видимість

Марина Денисенко
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Черкаські синоптики попереджають про туман та обмежену видимість Суспільне: Черкаси

16 лютого на території Черкаської області очікують туман. Про це Суспільному повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами Віталія Постриганя, 16 лютого погодні умови відповідають першому рівню небезпечності – "жовтому"Такі погодні умови можуть призвести до порушень роботи служб електропостачання, зв’язку, будівництва, комунального господарства та до порушення, а на окремих ділянках доріг до припинення, руху автотранспорту..

"Вдень 16 лютого по Черкаській області туман, видимість 200 – 500 м", – поінформував він.

Синоптикиня Алла Козакова повідомила, що на Черкащині прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер південний, 5 – 10 м/с.

"По області температура вдень становитиме від 4 до 9º тепла, найближчої ночі – близько нуля градусів. У Черкасах очікують 7 – 9º тепла, вночі також близько нуля градусів", – поінформувала синоптикиня.

Вона розповіла, що атмосферний тиск поступово зменшуватиметься, а відносна вологість повітря коливатиметься.

За словами Алли Козакової, із 17 лютого синоптики прогнозують аномально теплу, як для лютого, подекуди з дощами погоду.

Що відомо

  • За інформацією синоптиків обласного гідрометцентру, лютий – 2022 на Черкащині значно тепліше звичайного. Із 6 лютого намітився перехід середньодобової температури через нуль градусів у бік підвищення.
  • Сніговий покрив по області зійшов, відтавання ґрунту становить 5 – 9 см. Малі річки очистилися від криги лише в нижній частині Кременчуцького водосховища спостерігаються її залишки.

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