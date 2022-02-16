49 депутатів із 64 зібрались на позачергову сесію через зовнішню військову загрозу, каже голова обласної ради Віолета Лабазюк. Говорить, на пленарне засідання приїхали й керівники органів місцевого самоврядування Хмельниччини.

Які питання розглянули та ухвалили народні обранці?

На позачергову сесію обласної ради виноситься три питання – територіальна оборона, цивільний захист та зміни до бюджету. Перед ухваленням рішення про територіальну оборону на 2022-2024 роки виступає начальник штабу Хмельницької бригади територіальної оборони Валентин Бігус

"В Хмельницькій області розташована бригада територіальної оборони, в складі якої знаходиться управління і діє чотири окремих батальйони територіальної оборони. Управління бригади знаходиться в місті і по одному батальйону в кожному районі. Для того, щоб функціонували відповідні підрозділи, необхідно виділити нам на розміщення. Це вже було оголошено в програмі: це і кімнати зберігання зброї, і кімнати чергових", - каже Валентин Бігус.

Депутати обласної ради просять Валентина Бігуса провести роз’яснення для голів територіальних громад щодо територіальної оборони.

"Перш за все – комунікувати з підрозділами територіальної оборони, з керівниками в своїх районах і загалом в області, допомогти розташуватися. І якщо є патріотично налаштовані люди – залучитися до лав територіальної оборони в складі резерву", - додає Валентин Бігус.

За програму територіальної оборони голосує 47 депутатів. Перед розглядом програми цивільного захисту доповідає начальник обласного управління цивільного захисту Володимир Панасюк.

"Ми пропонуємо внести наступні зміни – це заходи з забезпечення функціонування сховищ. Доповнити розділ 8 "Заходи щодо утримання фонду захисних споруд з готовністю до використання за призначенням, - говорить Володимир Панасюк.

За цивільний захист голосує 46 депутатів. Останнє питання порядку денного – зміни до бюджету. Із резервного фонду обласної ради взяли 4,8 мільйона гривень на територіальну оборону та цивільний захист населення. З них на територіальну оборону витратили 2,9 мільйона гривень, на цивільний захист населення – 1,9 мільйона гривень. За рішення голосує 46 депутатів. Голова бюджетної комісії Руслан Лещишин каже, знайти кошти була змога, бо наприкінці минулого року депутати ухвалили базовий бюджет в резерві якого були передбачені кошти на випадок надзвичайних ситуацій.

"Обласна рада завжди резервує на випадки різних ситуацій. Обласна рада завжди направляє резервний фонд, завжди є гроші. Тим більше, що гроші ще є, бо ми не розподіляли капітальні видатки", - повідомив Руслан Лещишин.

На пленарному засіданні також виступали голови місцевих рад.

Кам’янець-Подільський міський голова Михайло Посітко просить депутатів обласної ради звернути увагу на політичну кризу в місті. Каже конфлікти між фракціями перешкоджають фінансуванню територіальній обороні в районному центрі.

"Через певну бездіяльність депутатів ми до цього часу не прийняли відповідний бюджет і цим самим не змогли профінансувати програму підтримки наших військових частин", - розповів Михайло Посітко.

Батальйон тероборони Хмельницького району буде дислокуватись у Старокостянтинові, каже голова районної ради Олександр Чорнієвич.

"В нас є співпраця з керівником бригади і з керівниками військових частин. Ми ведемо кожен тиждень діалоги, щоб розуміти координацію сил і засобів", - каже голова райради.

Голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк каже, наразі управлінню тероборони надали приміщення в Хмельницькому.

Депутатка обласної ради від "Європейської солідарності" Аліна Коваль говорить, підіймати питання про територіальну оборону депутати мали ще в тому році.

"На те була відповідь: "Ми працюємо". Але ви знаєте, на сьогодні відповідь така сама – ми працюємо, ми передбачили, ми організували, ми забезпечили. Насправді що ми бачимо по факту – у всіх містечках і селах не відбувається нічого", - каже депутатка.

Народна обраниця говорить, однією із проблем є недостатня поінформованість населення області – як чинити, якщо буде війна.

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