На потреби територіальної оборони Хмельниччини та зміцнення спроможності цивільного захисту населення планують додатково виділити 4,84 мільйона гривень. Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної державної адміністрації.

Дане питання розглянули під час позачергового засідання колегії облдержадміністрації.

"Сьогодні розбудова та належне забезпечення підрозділів територіальної оборони на Хмельниччині – це наш безпосередній обов’язок, адже вони є однією з ключових ланок обороноздатності держави. Саме зараз, в умовах складної внутрішньо-політичної ситуації та перед загрозою російської агресії, маємо зробити все, аби Сили тероборони мали змогу виконувати свою задачу та дати відсіч будь-яким загрозам", – сказав перший заступник голови ОДА Cергій Тюрін, звертаючись до членів колегії.

Як розповів директор Департаменту фінансів ОДА Сергій Пенюшкевич, запропоновано виділити на потреби функціонування частин та підрозділів тероборони області 4,84 мільйона гривень.

"З них 2,935 млн грн спрямують на виконання заходів обласної програми "Територіальна оборона на 2022-2024 роки". Ще 1,905 мільйона гривень планується спрямувати для виконання заходів Цільової програми захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Хмельницькій області на 2019-2023 роки", - цитують слова директора Департаменту фінансів ОДА.

За інформацією ОДА, члени колегії одноголосно підтримали зазначені пропозиції, і уже сьогодні, 15 лютого, відповідний проєкт змін до обласного бюджету-2022 представлять для розгляду та затвердження депутатам на позачерговій сесії обласної ради.

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