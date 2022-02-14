Бути ближче до глядача. У чернівецькій філармонії відкрили локацію «Music hall»

У Чернівецькій філармонії відкрили нову локацію – "Music hall". Там відбувся перший концерт. Послухати музику пройшло понад 50 людей.

Про це передає кореспондентка Суспільного.

Суспільне Буковина Концерт проводитимуть раз на два тижні

Ідея в тому, що артисти перебуватимуть близько до глядачів та зможуть взаємодіяти з ними. За словами керівниці філармонії Анастасії Костюк, це допоможе глядачам ближче познайомитись з артистами, також у такий спосіб хочуть заохотити містян приходити на концерти.

Співачка Лучіана Гакман працювала в Еквадорі. Там такий формат популярний. «Там багато таких залів, там воно називалось кафе концерт, а тут мюзік хол, але ідея така сама, щоб люди були ближче до артиста», - каже співачка

Суспільне Буковина Лучіана Гакман

Директорка філармонії Анастасія Костюк каже, що в такому форматі концерту можна познайомитись з артистами, які можуть напряму спілкуватися з глядачами.

Під час концерту грають на скрипці та роялі

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