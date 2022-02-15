15 лютого сталась аварія на автодорозі Одеса - Мелітополь поблизу повороту до с. Луч Миколаївської області. Три військові машини пошкоджені, є травмований.

Як розповів Суспільному т.в.о. речника поліції Херсонщини Андрій Кований, водій автомобілю DAF, 1958 року народження, з’їхав з проїжджої частини на узбіччя, де зупинилася колона військових вантажівок.

У результаті механічні пошкодження отримали три військові автівки. Один з військовослужбовців, 2003 року народження, який перебував попереду однієї з машин, травмований.

Поліція відкрила кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

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