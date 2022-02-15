ДТП у Херсоні: маршрутка зіштовхнулась з Mitsubishi, троє людей в лікарні

У Херсоні на розі вулиць Рішельєвська та Театральна сталась ДТП за участю маршрутки. троє людей травмувалися. Наразі там працює поліція.

Як повідомила Суспільному завідувачка оперативної диспетчерської обласного терцентру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олена Балицька, у ДТП травмувалися троє людей.

"Водій Mitsubishi у важкому стані перебуває в обласній лікарні. Ще двоє - пасажири маршрутки. Жінка у лікарні з переломом стегна, чоловік зі струсом мозку від госпіталізації відмовився", - розповіла Балицька.

Згодом на сторінці Херсонської міської ради у Facebook з'явилась інформація про дорожньо-транспортну пригоду.

В ній йдеться про те, що учасником ДТП став автобус, який рухався за маршрутом №29. Транспорт належить перевізнику ПФ МИС.

За інформацією поліції, яку пресслужба опублікувала на сторінці поліції Херсонської області у Facebook, 20-річний водій автомобіля «Mitsubishi Galant», на перехресті не пропустив маршрутку, яка їхала головною дорогою. В результаті вони зіштовхнулись.

Наразі на місці автопригоди працює слідчо-оперативна група Херсонського районного управління поліції.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber