На зимовій олімпіаді у Пекіні фігуристи з Дніпра Артем Даренський та Софія Голіченко за результатами свого виступу посіли дев'яте місце. Фігуристи вже повернулися до Дніпра та поділилися своїми враженнями з кореспондентами Суспільного.

Двадцятирічний Артем та сімнадцятирічна Софія разом працюють півтора роки і для них це перші олімпійські ігри, вони були наймолодшою парою на цих змаганнях.

Софія говорить: не зважаючи на те, що не посіли призове місце, своїм виступом задоволені.

"Досить непогано відкатали свою коротку програму, навіть краще ніж на чемпіонаті Європи", - розповідає фігуристка.

Артем Даренський каже: представляти Україну у фігурному катанні не просто, адже в країні цей вид спорту не надто популярний.

На думку тренерки пари Лілії Батутіної, саме це і є основною проблемою для українських спортсменів, адже інші учасників змагань, мають більше тренувальних баз та більше можливостей працювати.

"Змагатися нам поки, що дуже важко. В нас немає тих умов, як у США, Канаді, Росії чи інших країн. Навіть потрапляння в топ-10 країн, я вважаю, це великий успіх для нас та нашої країни", - поділилась тренерка.

Тренерка та спортсмени говорять: дев'яте місце поразкою не вважають і результатами змагань задоволені.

Зараз фігуристи вже повернулися до тренувань, готуються до чемпіонату світу у Франції, який відбудеться з 21 по 27 березня.

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