Інспектори КП “Муніципальна варта” незабаром розпочнуть здійснення операції “Первоцвіт-2022”. Мешканців Вінниччини закликають не зривати та не продавати первоцвіти та підсніжники, які занесені до Червоної Книги України.

Рейди у місті проводитимуть як по вулицях міста, так і на ринках Вінниці, — зазначив начальник КП “Муніципальна варта” Віталій Чигур.

"В разі виявлення торгівлі первоцвітом будуть складатися протоколи про адмінправопорушення, сума штрафу сягатиме від 340 до 1360 грн. Працівники екологічної інспекції штрафують в залежності від кількості стебел”, — пояснив Віталій Чигур.

Державна екологічна інспекція у Вінницькій області попереджає: за порушення порядку придбання чи збуту рослин, занесених до Червоної Книги України, тягне за собою накладення штрафу від 1700 до 3 655 гривень з конфіскацією.

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