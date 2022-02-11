Плівка та мішки з піском: коли почнуть прибирати вінницький парк після ковзанки

Пісок, плівка та мішки з піском – все це залишилося у вінницькому Центральному парку ім. Леонтовича після демонтажу ковзанки. Облаштували її на період різдвяно-новорічних свят, а закрили чотирнадцятого січня. Замовник робіт – міський департамент культури. Тендер виграла ГО з Тернополя.

Фото: Суспільне

Залили ковзанку на двох алеях і клумбі між ними перед Літнім театром. Алея нині — у піску, плівці та залишках льоду і снігу.

Фото: Суспільне

Прибиральниця Тетяна каже, що відповідає за територію біля Літнього театру. Але сама прибрати не може. Жінка працює у робочій формі "Зеленбуду". Телефоном заступниця директора підприємства Тетяна Прибиш розповіла, парком вони не опікуються.

Фото: Суспільне

Телефоном завідувач парку Юрій Приймак розповів, що прибирати територію почнуть з понеділка, чотирнадцятого лютого. Чекають, щоб пісок розмерзся.

Фото: Суспільне

"Акуратно пісок забирається, плівка знімається – і буде все чисто, як було. Пісок ще примерзлий. Щоб його не довбати, зараз він розмерзається, і ми його акуратно забираємо. Будматеріал нам знадобиться", — каже Юрій Прйимак.

За словами Приймака, клумба під час облаштування ковзанки не постраждала. Вона була накрита плівкою і пісок на неї не сипався.

Вінничанка Лариса каже, що комунальники мали б уже тут прибрати.

"Той, хто заплатив за це, той, хто насипав це, той мав би це прибрати", — каже Лариса.

А ось вінничанин Олександр каже, що чекають, мабуть, поки все розтане.

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