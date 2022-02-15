В Івано-Франківську презентували документальні кадри церкви Святої Параскеви, яку Сергій Параджанов показав у своєму фільмі "Тіні забутих предків", повідомляє кореспондентка Суспільного.

Автором та власником відео є краєзнавець Зеновій Соколовський. З його слів, зафільмувати святиню він встиг у 70 роках XX століття, незадовго до її знищення.

Фото: Зеновій Соколовський

Церкву Святої Параскеви, яка розташовувалася в Космачі, називали ще "довбушівською". Зеновій Соколовський каже, існують легенди, що в її будівництві брав участь Олекса Довбуш.

У 70 роках XX століття церкву закинули, а в 1982 році – спалили. Краєзнавець за кілька років до цього встиг відзняти храм на плівку, а також зробити архітектурні заміри пам’ятки та проєкт.

Фото: Суспільне Карпати У 70 роках XX століття церкву закинули, а в 1982 році – спалили

Чоловік розповідає, що про кадри згадав через пів століття та вирішив оприлюднити. Унікальність церкви, каже Зеновій Соколовський, в тому, що вона була збудована без цвяхів.

"Колись цвяхи були розкішшю. Замість них використовували тиблі. Я знімав церкву на чорно-білу плівку 2х8. І отакий сюжет виходив", – розповідає Зеновій Соколовський.

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Реставратор Валерій Твердохліб впродовж 30 років відновлює пам’ятки сакрального мистецтва. Він також започаткував проєкт "Врятуймо скарби разом", до якого потрапили дані й про знищену церкву. За його словами, фільмування має історичне значення.

"Відео – коротке, воно має приблизно 5 хв. Але воно відкриває просто унікальний, як ми думали, що втрачений, пласт нашої культури, історії. Відео має велику історичну цінність, як на мене, оскільки показана сама пам’ятка, фрагменти цієї руїни всередині та частина історії, людей, які жили в Космачі", – розповідає Валерій Твердохліб.

Фото: Зеновій Соколовський

Архівне відео, фото та документи, в яких згадується церква Святої Параскеви, зараз досліджують викладачі та студенти Університету Короля Данила. За словами першого проректора закладу Михайла Космія, у планах – відновити храм.

"Якщо не вдасться відновити повністю, то ми зробимо це в 3D проєкції. Студенти над цим працюють. Деякі архіви Зеновія Соколовського в нас є постійно. Деякі, які зберігаються у нього вдома, ми привозимо в університет, бо там ще, можливо, може бути й інша інформація, яка характерна саме для цієї "довбушівської" церкви", – каже Михайло Космій.

Зараз на місці, де стояла церква, розташоване кладовище. Тому, де саме відновлюватимуть святиню, поки невідомо.

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