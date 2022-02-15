У Полтаві вшанували пам'ять воїна АТО Антона Грицая

У Полтаві вшанували пам’ять Антона Грицая, який сім років тому загинув у зоні АТО. Він був бійцем полку «Азов». Згадати чоловіка на цвинтар прийшли рідні та друзі. У пам’ять про воїна запалили лампадки. На час загибелі йому було 27 років.

На Алею Героїв полтавського кладовища до могили Антона Грицая прийшли рідні та знайомі. Сім років тому, 15 лютого, він загинув від осколкового поранення у зоні АТО.

Фото: Суспільне Полтава У Полтаві вшанували пам'ять воїна АТО

"Антон батькам не сказав, що йде (на війну – ред.). Він сказав, що служить в ЦК (цивільний корпус – ред.) «Азов» в Києві, а сам… Дуже мале коло людей знали, що він поїхав в Широкине, де розміщувалася в той час база «Азову»", — каже друг Антона Грицая Артур Кобзар.

Антон пішов на війну добровольцем, розповідає його побратим Артем Павлов. Мав позивний «Сіф» та звання лейтенанта.

"Ми разом готувалися до військових дій, бо ні я, ні він не мали військового досвіду. У нього був дуже поганий зір. Перед початком операції в селі Широкине ми стояли і шикувалися в бойовий порядок. І він просив мене підійти трошки поближче, подивитися навколо і якомога більше побачити", — говорить побратим Антона Грицая Артем Павлов.

Фото: Суспільне Полтава Могила Антона Грицая у Полтаві

Загинув воїн під час мінометного обстрілу у селі Широкине. Його пам'ять вшановують квітами та хвилиною мовчання.

"Ми були з ним на Майдані. Поїхали туди, а перед в’їздом у Київ подзвонив Вадим (друг – ред.) і сказав, що, хлопці, не їдьте, там стріляють. Я все життя це буду пам’ятати, Антон тоді так посміхнувся і сказав, що ми творимо історію", — каже друг Антона Грицая Артур Кобза.

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