На меморіалі вічної слави в Луцьку вшанували пам'ять загиблих на територіях інших держав воїнів. Як розповів Суспільному голова Волинської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану Григорій Павлович, на вшанування прийшли більше 200 людей.

Суспільне поспілкувалося з рідними загиблих в Афганістані воїнів та волинянами, які прийшли вшанувати друзів.

Суспільне Волинь

Щороку в день виведення військ з Афганістану на меморіал вічної слави в Луцьку приходить Зінаїда Ткачук. Жінка розповіла: її син загинув в Афганістані, коли йому було 20 років.

Суспільне Волинь Зінаїда Ткачук втратила сина в Афганістані

"Його забрали та мені привезли порожній ящик. То я хоч іду до ініціалів вітаю його і покладаю квіти до пам’ятника, тому що його там немає. Труна була порожня. Вони згоріли до тла і тільки горсточку попелу могли взяти", — каже матір загиблого.

Згадати загиблих прийшов на меморіал ветеран Микола Оніщук. Чоловік розповів: воював в Афганістані рік і три місяці. Згодом вивозив загиблих воїнів.

Суспільне Волинь Микола Оніщук воював в Афганістані

"Останнього, хто загинув з Луцька, я отримував груз 200. Домбровський Едік. Я з його батьком працював. Вже війна закінчувалася там. Його відправили в Афганістан і він там недовго, місяці 3 послужив і загинув", — пригадує чоловік.

Наймолодший нині ветеран Афганістану на Волині – Олександр Васькевич. Нині чоловіку 54 роки. З його слів, поїхав до Афганістану 18-річним. 2014-го був в АТО, нині служить в 203-ій Севастопольській бригаді.

Суспільне Волинь Наймолодший на Волині ветеран війни в Афганістані

"Для нас честь була, піти в армію служити. Всім селом проводжали, і всім селом зустрічали. Найгірше, коли друг помирає на твоїх руках і ти не знаєш, що зробити, як зробити його. Це відкладається на все життя", — говорить Олександр Васькевич.

Цього року через пандемію і зовнішню загрозу урочисте святкування Дня виведення військ з Афганістану скасували, — розповів голова спілки ветеранів Григорій Павлович.

Зі слів Григорія Павловича, за 10 років війни в Афганістані в бойових діях брали участь 2 330 волинян, 70 з них загинули, троє зникли безвісти. Додає, нині на Волині живе орієнтовно 1 900 ветеранів Афганістану.

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