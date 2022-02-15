На Хмельниччині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 21-річної жінки. За інформацією правоохоронців, затриманий проводжав жінку додому, і під час сварки задушив її.

Інцидент стався в одному із сіл Красилівської ОТГ. Тіло дівчини знайшли неподалік її будинку місцеві жителі 12 лютого близько 12:30 години.

"Після отримання повідомлення на місце події невідкладно виїхала слідчо-оперативна група, експерти, кінологи та інші спеціалісти. Загиблою виявилась 21-річна місцева мешканка. За результатами розтину встановлено, що смерть настала від удушення", - повідомили у поліції.

Додають, правоохоронці вилучили з місця події усі можливі сліди, опитали місцевих жителів, змогли знайти підозрюваного.

"Ним виявився 35-річний односелець потерпілої. Перед вбивством вони разом відпочивали в компанії. Потім підозрюваний пішов проводжати жінку. Під час розмови між ними виник конфлікт, в ході якого той схопив свою жертву за шию і задушив", - йдеться у повідомлені поліції.

Наразі чоловік затриманий. Йому вже оголосили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство За вбивство 35-річному підозрюваному може загрожувати до 15 років ув’язнення. Наразі суд за призначив чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період досудового розслідування.

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