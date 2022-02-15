На Хмельниччині під час бійки ножем поранили 24-річного чоловіка. Він у лікарні

На Хмельниччині під час конфлікту між чоловіками, один із них поранив ножем свого суперника. Удар прийшовся у грудну клітку опоненту. У результаті пораненого госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили у секторі комунікації Нацполіції у Хмельницькій області.

Подія трапилась 14 лютого близько опівночі в селі Підлісний Мукарів на Дунаєвеччині. Про інцидент повідомив 44-річнй чоловік, який зізнався, що у власному будинку завдав ножового поранення 24-річному знайомому.

"Як попередньо встановили правоохоронці, потерпілий прийшов до будинку зловмисника, щоб з’ясувати стосунки за нібито словесну образу. Під час конфлікту між нетверезими чоловіками розпочалась бійка, в ході якої господар будинку наніс ножем один удар в грудну клітину опоненту. Потерпілого госпіталізували", - повідомили у поліції.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

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