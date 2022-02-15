Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск пожертвував на благодійність частину акцій компанії на суму понад 5,7 мільярда доларів у листопаді 2021 року.

Про це повідомляє Reuters.

Така інформація була оприлюднена комісією з цінних паперів і бірж США 14 лютого. Згідно з інформацією, Ілон Маск пожертвував 5044000 акція компанії у проміжку між 19 та 29 листопада. Інформація про отримувачів пожертви не розголошується.

Пожертва відбулася після того, як Ілон Маск у листопаді продав акції на суму 16,4 мільярда доларів за результатами опитування, яке він проводив на своїй сторінці в Twitter.

Він також повідомив у Twitter, що у 2021 році заплатить понад 11 мільярдів доларів податків.

Тим часом, податкові аналітики кажуть, що через пожертву такої суми Маск потенційно може отримати податкові пільги. Адже гроші, що пішли на благодійність не оподатковуються.

Таким чином Ілон Маск став другим найбільшим жертводавцем в США у 2021 році після Білла Гейтса. При цьому, у порівнянні з іншими мільярдерами Ілон Маск пожертвував відносно небагато — менше 1% загального капіталу. Наприклад, Воррен Баффет та Джордж Сорос пожертвували понад 20% свого капіталу станом на вересень 2021 року.

Фундація Маска пропонує ґранти на розвиток "безпечного штучного інтелекту на користь людства". Минулого року фундація пропонувала призи розміром в 100 мільйонів доларів тим, хто зможе винайти технологію вилучення вуглекислого газу з атмосфери.

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