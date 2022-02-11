Нова надважка ракета SpaceX Starship майже готова до запуску — Маск

Ілон Маск сподівається запустити нову двоступеневу надважку ракету-носій Starship приблизно за два місяці після отримання відповідної ліцензії від Федерального авіаційного управління.

Про це він заявив під час презентації 10 лютого в науково-дослідному центрі своєї компанії SpaceX в Бока-Чіка, штат Техас, повідомляє BBC.

При цьому вирішальне слово щодо дозволу на запуск ракети лишається за Федеральним авіаційним управлінням — органом, який видає ліцензії на польоти після надання екологічної оцінки. Очікується, що управління винесе відповідний висновок у березні.

"Я думаю, що ми очікуємо отримати схвалення регулювальних органів і підготувати обладнання приблизно в однаковий час", — сказав Маск під час виступу перед аудиторією.

Він підкреслив, що якщо управління вимагатиме проведення подальших експертиз, це призведе до затримки на багато місяців, оскільки польоти будуть перенесені до Космічного центру Кеннеді у Флориді, де будується ще один стартовий майданчик для Starship.

Також під час презентації Маск обговорив нішеві інженерні деталі конструкції ракетного двигуна та продемонстрував анімацію, яка зображувала місію зорельоту з екіпажем на Марс. Водночас генеральний директор SpaceX уникнув обговорення бізнес-можливостей, які відкриває запуск нової ракети.

Нова ракетна система SpaceX заввишки 120 метрів є найбільшою з коли-небудь створених людством. Відповідно до проєкту, вона є більш як удвічі потужнішою, ніж ракети "Сатурн-5", які відправляли людей на Місяць у 1960-х і 1970-х роках.

Основні двигуни ракети "Аполлон-Сатурн-5" розвивають потужність близько 35 меганьютонів. Перший ступінь Starship, який називається Super Heavy, повинен розвивати потужність близько 75 меганьютонів.

За словами Маска, система Starship буде здатна доставляти людей на Місяць та Марс. NASA вже уклало контракт зі SpaceX щодо використання версії Starship для польоту астронавтів на Місяць.

Що відомо

Ракета Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX 3 лютого вивела на орбіту ще 49 супутників Starlink. Нараз на орбіті перебувають понад 1800 супутників компанії.

13 січня о 17:25 за київським часом у США на космодромі на мисі Канаверал у Флориді запустили український супутник "Січ 2-30".

Прототип міжпланетної ракети Starship від SpaceX вибухнув під час посадки після тестового польоту 10 грудня 2021 року. Корабель зміг злетіти на 12,5 кілометрів.

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