19-річний Джек Свіні створив Twitter-бот, які відстежує переміщення приватних літаків Ілон Маска. Маск запропонував гроші для видалення бота, проте домовитися щодо суми сторони досі не змогли.

Про це розповідає видання Protocol

Джек Свіні створив декілька Twitter-сторінок, які здатні автоматично відстежувати переміщення приватних літаків відомих осіб. Серед них – Білл Гейтс, Джефф Безос та Ілон Маск.

Сторінка, присвячені Ілону Маску – найпопулярніша та має 86 тисяч підписників.

Сам Ілон Маск звернувся до Джека Свіні з проханням видалити бота, оскільки він становить загрозу його безпеці. Маск запропонував 5 тисяч доларів у вигляді компенсації.

"Чи є можливість підвищити ціну до 50 тисяч? Це була б гарна підтримка у коледжі і можливо я би зміг придбати собі машину, можливо навіть Модель 3 (йдеться про Tesla Model 3 – ред.)", – відповів Свіні.

Сторони так і не домовилися щодо ціни, проте Джек Свіні розповів, як саме йому вдалося створити Twitter-ботів. Літаки Ілона Маска, як і багато інших належать до списку літаків, інформація про які не розголошується у публічному просторі. Проте бот Джека Свіні порівнює інформацію з різних доступних в інтернеті ресурсів, які містять різноманітні дані про переміщення літаків у повітрі.

Шляхом аналізу даних, в тому числі висоти та тривалості польоту, бот здатен порівнювати різні бази даних та доповнювати інформацію, якої бракує. Таким чином, хоч літаки Ілона Маска у не ідентифікуються як такі, що належать йому, інформації у відкритих джерелах достатньо аби зробити ідентифікувати літак у повітрі. І як тільки бот робить це, Twitter-сторінка публікує інформацію про переміщення літака Ілона Маска.

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