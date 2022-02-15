15 лютого — день виводу радянських військ з Афганістану. У 33-тю річницю цієї події, понад 200 людей зібралися біля пам’ятного знаку воїнів-афганців у Сумах. А в Ямполі цього дня відвідували могили загиблих.

У Сумах мешкає близько півтори тисячі ветеранів афганської війни. Ті, хто застав вивід військ, розповідають, що їм довелося пробути в Афганістані довше, ніж розраховували.

Учасник війни Віктор Лисиця розповів Суспільному, що пробув в Афганістані рівно два роки і один тиждень. "Нас затримали, повинні були демобілізувати в травні, але відклали демобілізацію до виводу, щоб молодих не завозити солдат".

"Ми цієї дати чекали дуже довго. Ми так готувалися – час додому, додому. Ми з нетерпінням чекали цієї дати, тому що ми там були чужі, нас там не чекали", – згадує часи служби Сергій Бардаков.

Як сказав голова сумської спілки ветеранів Афганістану Володимир Рикун, під час служби загинуло понад 200 солдатів із Сумщини. Але для тих, хто повернувся, день виводу військ – це свято.

"Звичайно, трагічний день для матерів, удів, сімей загиблих це трагедія – найближчі не повернулися з тієї війни", – розповів Володимир Рикун. "Але для тих, хто вижив, хоч повернулося і багато хворих, покалічених людей, для нас це свято, тому що закінчилася війна."

До пам’ятного знаку воїнам-афганцям поклали квіти сумчани, представники влади та громадських організацій, ветерани афганської війни. Також відбулася панахида за загиблими.

На Ямпільщині в цей день об’їжджають могили загиблих військовослужбовців. Така традиція склалася там ще в 90-ті роки. 15 лютого в такому вшануванні взяли участь ветерани бойових дій з Ямпільської, Свеської та Дружбівської громад.

На Ямпільщині є особливий пам’ятник полеглим воїнам – іменні поля для загиблих воїнів-інтернаціоналістів. Таких полів у Ямпільському районі 5, де встановлені іменні знаки. Після об’їзду могил і пам’ятних знаків відбулася панахида за загиблими в Спасо-Преображенському храмі Ямполя.

В роковини виводу радянських військ з Афганістану в Україні відзначається День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Він встановлений Указом президента у 2004 році.

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