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"День пам’яті та свято одночасно". На Сумщині вшанували воїнів-афганців
АФГАНІСТАНРегіони

"День пам’яті та свято одночасно". На Сумщині вшанували воїнів-афганців

Олена Рашевська Юлія Марковська
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"День пам’яті та свято одночасно". На Сумщині вшанували воїнів-афганців Суспільне Суми

15 лютого — день виводу радянських військ з Афганістану. У 33-тю річницю цієї події, понад 200 людей зібралися біля пам’ятного знаку воїнів-афганців у Сумах. А в Ямполі цього дня відвідували могили загиблих.

У Сумах мешкає близько півтори тисячі ветеранів афганської війни. Ті, хто застав вивід військ, розповідають, що їм довелося пробути в Афганістані довше, ніж розраховували.

"День пам’яті та свято одночасно". У Сумах вшанували воїнів-афганців

Учасник війни Віктор Лисиця розповів Суспільному, що пробув в Афганістані рівно два роки і один тиждень. "Нас затримали, повинні були демобілізувати в травні, але відклали демобілізацію до виводу, щоб молодих не завозити солдат".

"Ми цієї дати чекали дуже довго. Ми так готувалися – час додому, додому. Ми з нетерпінням чекали цієї дати, тому що ми там були чужі, нас там не чекали", – згадує часи служби Сергій Бардаков.

"День пам’яті та свято одночасно". У Сумах вшанували воїнів-афганців

Як сказав голова сумської спілки ветеранів Афганістану Володимир Рикун, під час служби загинуло понад 200 солдатів із Сумщини. Але для тих, хто повернувся, день виводу військ – це свято.

"День пам’яті та свято одночасно". У Сумах вшанували воїнів-афганців

"Звичайно, трагічний день для матерів, удів, сімей загиблих це трагедія – найближчі не повернулися з тієї війни", – розповів Володимир Рикун. "Але для тих, хто вижив, хоч повернулося і багато хворих, покалічених людей, для нас це свято, тому що закінчилася війна."

"День пам’яті та свято одночасно". У Сумах вшанували воїнів-афганців

До пам’ятного знаку воїнам-афганцям поклали квіти сумчани, представники влади та громадських організацій, ветерани афганської війни. Також відбулася панахида за загиблими.

На Ямпільщині в цей день об’їжджають могили загиблих військовослужбовців. Така традиція склалася там ще в 90-ті роки. 15 лютого в такому вшануванні взяли участь ветерани бойових дій з Ямпільської, Свеської та Дружбівської громад.

На Ямпільщині є особливий пам’ятник полеглим воїнам – іменні поля для загиблих воїнів-інтернаціоналістів. Таких полів у Ямпільському районі 5, де встановлені іменні знаки. Після об’їзду могил і пам’ятних знаків відбулася панахида за загиблими в Спасо-Преображенському храмі Ямполя.

В роковини виводу радянських військ з Афганістану в Україні відзначається День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Він встановлений Указом президента у 2004 році.

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