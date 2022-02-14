До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав у Сумському обласному краєзнавчому музеї створено виставку "Афганістан: пам’ять і долі". Інформація про це з'явилася на сайті музею.

На виставці представлено документи, фотографії, особисті речі учасників бойових дій в Афганістані: льотчика Сергія Жиганова, артилеристів Олексія Рудакова та Юрія Ситниченка, а також предмети, надані для експонування музеєм Сумського вищого професійного училища будівництва та автотранспорту.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram