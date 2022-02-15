У селі Дроздинь Сарненського району, що на кордоні з Республікою Білорусь, паніки через російсько-білоруські навчання немає. Ймовірного вторгнення ворожих військ тут не бояться. Про це Суспільному розповів староста села Адам Маринич. Населений пункт особливий тим, що поруч розташований пішохідний пункт пропуску до сусідньої держави для місцевих збирачів ягід.

Біля села Дроздинь облаштоване місце спрощеного пропуску через кордон до Білорусі. Староста села Адам Маринич пояснює, що декількасот метрів кордону тут – єдиний спосіб потрапити з однієї держави до іншої.

"Тяжка техніка сюди не пройде. Там далі стороною ніде проїзду немає. Там суцільні болота. Така трясовина, що прориваєшся по пояс. Так, щоб пройти і якусь вагу на собі пронести – неможливо",– стверджує чоловік.

Фото: Суспільне Рівне За кількасот метрів – Білорусь: як живе прикордонне село на півночі Рівненщини

Дроздинь – одне з найближчих до кордону сіл Рівненщини. Від крайніх хат до Білорусі — відстань у менш ніж двісті метрів. Місцеві, через присутність російських військ неподалік кордону, не панікують.

"Люди моляться. Надіються на Бога, а хто-зна, що буде. Не знаю за людей, але я нічого поки не збирала. У нас у селі ніхто свої будинки не покидає. Поки всі на місці", – каже жителька села Дроздинь Надія.

У Дроздині живе майже півтори тисячі людей. Оскільки в найближчі ліси по ягоди ходять жителі сусіднього Старого Села, місцеві шукають дикороси по той бік кордону. Для цього тут і облаштували пункт пропуску. Ганні Дорошенко 71 рік. Раніше вона теж збирала ягоди.

"Платиш, щоб вони пропустили. І пропускне таке, квитанцію там дають. Сіла і поїхала на велосипеді, набрала чорниць, ягід. А тепер все, вже он п'ять чи шість років, як стара. А молоді ходять, і зараз ходять. Хіба в цьому році може не відкриється... Тяжко буде в селі", – розповідає жителька села Дроздинь Ганна Дорошенко.

Фото: Суспільне Рівне Місце спрощеного пропуску через кордон біля села Дроздинь

Жінка стверджує, що вторгнення військ не боїться. Щоправда, розраховує насамперед на себе.

"Я думаю, а де ж в нас ті бомбосховища в селі, щоб сховатися? Хіба в льосі своєму. Може, де й розповідали, але я ж не ходжу. В церкву одну зайшла та й назад", – каже Ганна Дорошенко.

Сховищ немає, підтверджує староста села Адам Маринич. І додає: чужинців помітять прикордонники, які спостерігають за всією лінією.

"Не чутно по селу нічого такого, і люди не кидаються в таке. Військових білоруських, крім прикордонників, ніхто не бачив", – розповів Адам Маринич.

Фото: Суспільне Рівне Місце спрощеного пропуску

На території між селом і кордоном років шість, як вигоріли дерева, каже майстер лісу Микола Пашкевич. Білоруська сторона вивісила спеціальне попередження про небезпеку паління дерев.

"Гектарів в мене вигоріло десять, що під кордоном йшло. А там далі я не знаю. Ми кажемо, що з Білорусі. А білоруси кажуть, що від нас – сусіднє село, з Познані. Вже "молодняк" пішов. А щоб ці дерева піднялися так, як тут було, то треба років 30-50 мінімум", – пояснює Микола Пашкевич.

Загалом на кордоні в межах області облаштовані три подібних пішохідних пункти пропуску. За всіма стежать прикордонники.

"Під час сезону збирання дикоросів, окрім місця спрощеного пропуску Дроздинь, також діють місця спрощеного пропуску Березове та Познань. Взимку місця спрощеного пропуску закриваються. На сьогодні будь-яких провокацій та порушень державного кордону в межах Рівненщини ми не фіксуємо", – каже речник прикордонного загону Юрій Шахрайчук.

В середньому щороку в місцях спрощеного пропуску білоруський кордон, за інформацією Юрія Шахрайчука, перетинає близько 20 тисяч громадян України.

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