Життя на кордоні: як на півночі Рівненщини реагують на можливе вторгнення

У селі Городище Сарненського району, яке розташоване за півтора кілометра від однойменного міжнародного пункту пропуску з Білоруссю, вторгнення ворожих військ не бояться. Місцеві кажуть, що в разі необхідності будуть боронити свої домівки. Водночас сподіваються, що цього робити таки не доведеться. На самому міжнародному пункті пропуску, через який пролягає лінія кордону з Білоруссю, прикордонники несуть службу в посиленому режимі.

Село Городище Висоцької тергромади розташоване найближче до кордону з Білоруссю. Про те, що на території сусідньої держави поблизу українського кордону розміщуються російські війська, опитані журналістами Суспільного місцеві знають. Водночас не панікують.

"Усе нормально в нас. Напруга є. Але він сюди не піде. Ми його не пустим. Нехай він каже, що в нас дерев'яні автомати. Але у нас є всякі", – каже житель села Городище Іван Хомицький.

"Я думаю, що вони тут стріляти не будуть. Будуть по великих містах стріляти. Вони сюди не будуть іти. Вони літаки, ракети пустять – та й все", – додає його односелець Іван Богельський.

Фото: Суспільне Рівне Село Городище Висоцької тергромади

Федора Хомицька у Городищі прожила усе життя. І наміру покидати рідне село не має.

"Біда солдатам, біда вам, біда нам усім. Не дай, Боже. Молюся вранці й ввечері. А куди їхати? В мене одна дочка у Висоцьку живе. Інша – в Херсоні", – каже жінка.

Фото: Суспільне Рівне Від села Городище до однойменного міжнародного пункту пропуску – півтора кілометра

У селі проживає майже 500 жителів. Голова Висоцької громади, до якої входить Городище, каже, що люди живуть звичним життям: будинки не продають, з села не тікають.

"Ситуація в нашій громаді, в наших селах стабільна. Люди готуються до весняно-польових робіт. Ніхто ні до якої війни не готується. Тихо, стабільно. Отримують пенсію. Ніхто про війну не думає", – стверджує голова Висоцької тергромади Алік Новик.

Додаткових заходів з охорони прикордонних сіл наразі не запроваджували. Водночас місцевим пояснили, щоб ті реагували на чужинців у селі.

"Люди звикли вже до такої ситуації. Як дивишся телевізор, то трохи страшно. Як не дивишся, то нормально. Інструкції розклеєні, якщо бачать когось стороннього, то реагують. Поки сторонніх людей немає. Все тихо і спокійно", – пояснює староста округу Валентина Мазанович.

Щодо міжнародного пункту пропуску "Городище", то лінію україно-білоруського кордону там охороняють в посиленому режимі. Створені додаткові прикордонні наряди та збільшено кількість прикордонників у них. Також ситуацію на кордоні з Білоруссю відстежують за допомогою квадрокоптера.

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