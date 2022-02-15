День єднання: які заходи запланували на Рівненщині

У День єднання планують урочисто підняти державні прапори на центральних майданах Рівненщини. Про це 15 лютого Суспільному повідомив директор департаменту цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації Олександр Поліщук.

16 лютого біля адмінбудівлі облдержадміністрації на майдані Просвіти, 1 в Рівному планують підняти державний прапор України, повідомив Олександр Поліщук. Національну символіку вивісять і в кожній громаді області, на адмінбудівлях та будинках мешканців.

"Урочисте підняття Державних Прапорів України відбудеться на центральних майданах, після чого о 10.00 заплановано виконання Державного Гімну України. Біля адмінприміщення ОДА у Рівному відбудуться обласні заходи. Буде урочисто піднято найбільший прапор на флагштоці, збудованому до 30-ї річниці Незалежності України", – коментує Олександр Поліщук.

Він також додав, що напередодні увечері, а також у День єднання планують підсвітити будівлю облдержадміністрації, флагшток біля ОДА, адмінбудівлю Нацполіції області, Свято-Покровського собору та обласного драмтеатру.

"Мета заходу – консолідація рівнян, зміцнення стійкості в умовах зростання гібридних загроз", – уточнив директор департаменту.

Що відомо

14 лютого, президент України Володимир Зеленський, у відеозверненні до українців оголосив 16 лютого Днем єднання. Таке рішення прийняв на тлі напруженості навколо ескалації на кордоні з Росією, а дату обрав як таку, коли РФ може напасти на Україну.

Уряд на виконання указу Президента затвердив план заходів із відзначення Дня єднання. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За словами очільника уряду, українці мають консолідуватись перед лицем загрози та інформаційного тиску.

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