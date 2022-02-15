Біля відділу "Фальків" на кордоні Буковини затримали двох іноземців. Вони декілька днів блукали лісами Карпат й отримали переохолодження.

Про це на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.

Чоловікам 26 та 27 років. Прикордонникам вони пояснили, що заблукали. До того хотіли перетнути кордон до Румунії. До України вони прибули легально, мали вчитись в одному зі столичних вишів. З собою чоловіки не мали документів. Їх затримали у ніч на 15 лютого.

Чоловіки перебувають у пункті тимчасового тримання. Справу скерують до суду.

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