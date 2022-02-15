Від початку роботи "фантомів" винесено майже 18 тисся постанов — МВС

За останній місяць від початку роботи автомобілів-"фантомів" складено близько 18 тисяч постанов про адмінпорушення щодо перевищення швидкісного режиму. Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

"Менш ніж місяць роботи 4 автомобілів-"фантомів", а результат дійсно вражає — близько 18 000 винесених постанов про адміністративні правопорушення щодо перевищення швидкісного режиму”, – ідеться у повідомленні.

Таким чином заступник міністра особисто пересвідчився у результативності роботи цих автомобілів.

Драп'ятий подякував Верховній Раді за підтримку у формуванні якісної законодавчої бази, що посилює ефективність роботи органів системи МВС.

“Завдяки парламентській та урядовій підтримці ініціатив Міністерства внутрішніх справ, спрямованих на зміцнення безпеки дорожнього руху, нам вдається поступово зменшувати кількість ДТП. Завдяки роботі камер автофіксації правопорушень суттєво покращився стан дотримання ПДР на особливо небезпечних ділянках автодоріг”, – додав він.

Що відомо

25 січня на автодороги України виїхали "фантомні" патрулі. Це автомобілі поліції Skoda Kodiaq без розпізнавальних знаків, які фіксують порушення правил дорожнього руху прямо в потоці. За першу ж добу роботи "фантоми" зафіксували 990 порушень правил дорожнього руху, а за чотири дні ― 4 тисячі порушень.

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