У першу добу роботи "фантомні" поліцейські патрулі, які не мають розпізнавальних знаків поліції та оснащені системами контролю швидкості, зафіксували 990 порушень дорожнього руху.
Про це 26 січня повідомляє пресслужба Національної поліції.
"Відучора патрульні "фантоми" зафіксували порушення швидкісного режиму. Інформація надійшла на обробку до центру автофіксації для винесення постанов про адміністративне правопорушення. Наразі це 990 адмінпостанов", — йдеться у повідомленні.
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Правоохоронці закликали водіїв дотримуватись правил дорожнього руху та пам’ятати, що такий патруль може з’явитися де завгодно.
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