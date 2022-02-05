У Києві жінка протаранила поліцейський автомобіль-"фантом"

У Києві автомобіль-"фантом" патрульної поліції Skoda Kodiaq потрапив у ДТП. На нього скоїла наїзд водійка Lexus RX350.

Про це у Facebook повідомив перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його даними, аварія сталася 5 лютого близько 9-ї години ранку на Повітрофлотському шляхопроводі.

"Водійка Lexus не дотрималася безпечного бокового інтервалу та здійснила зіткнення зі службовим автомобілем", — поінформував Білошицький.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, а службовий автомобіль "фантом" отримав пошкодження лакофарбового покриття. Відносно водійки Lexus патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Білошицький пояснив, що "фантоми" — це звичайні автомобілі зі спеціальним обладнанням, які постійно перебувають на патрулюванні. Саме тому вірогідність ДТП з ними значно більша, ніж у звичайного авто. Він також додав, що станом на 5 лютого винесено вже 12 807 постанов за правопорушення, зафіксованих "фантомами" в автоматичному режимі.

Що відомо

25 січня на автодороги України виїхали "фантомні" патрулі. Це автомобілі поліції Skoda Kodiaq без розпізнавальних знаків, які фіксують порушення правил дорожнього руху прямо в потоці. За першу ж добу роботи "фантоми" зафіксували 990 порушень правил дорожнього руху, а за чотири дні ― 4 тисячі порушень.

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