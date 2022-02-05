У Києві жінка протаранила поліцейський автомобіль-"фантом"

У Києві автомобіль-"фантом" патрульної поліції Skoda Kodiaq потрапив у ДТП. На нього скоїла наїзд водійка Lexus RX350.
Про це у Facebook повідомив перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.
За його даними, аварія сталася 5 лютого близько 9-ї години ранку на Повітрофлотському шляхопроводі.
"Водійка Lexus не дотрималася безпечного бокового інтервалу та здійснила зіткнення зі службовим автомобілем", — поінформував Білошицький.
Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, а службовий автомобіль "фантом" отримав пошкодження лакофарбового покриття. Відносно водійки Lexus патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Білошицький пояснив, що "фантоми" — це звичайні автомобілі зі спеціальним обладнанням, які постійно перебувають на патрулюванні. Саме тому вірогідність ДТП з ними значно більша, ніж у звичайного авто. Він також додав, що станом на 5 лютого винесено вже 12 807 постанов за правопорушення, зафіксованих "фантомами" в автоматичному режимі.
Що відомо
- 25 січня на автодороги України виїхали "фантомні" патрулі. Це автомобілі поліції Skoda Kodiaq без розпізнавальних знаків, які фіксують порушення правил дорожнього руху прямо в потоці. За першу ж добу роботи "фантоми" зафіксували 990 порушень правил дорожнього руху, а за чотири дні ― 4 тисячі порушень.
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