У Вінниці обмежать рух транспорту. Де саме

У Вінниці із 16 лютого до 22 березня обмежать рух транспорту на вулиці Пирогова. Про це повідомляють на сайті Вінницької міської ради.

А саме: на ділянці від перехрестя з вул. Келецькою до перехрестя з вул. Данила Галицького в напрямку руху до вул. Академіка Заболотного. Там виконуватимуть роботи з реконструкції магістральної мережі водопостачання.

Вільними для руху залишать мінімум по одній смузі в кожному напрямку. Зупинку для автобусів і тролейбусів "Ринок "Урожай" перенесуть на 50 метрів у напрямку Електромережі.

Змін руху громадського транспорту не буде. Автовласників закликають обирати інші маршрути, щоб не утворювати затори.

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