"Будемо на конях їздити". Що кажуть вінницькі водії про здорожчання пального

На 2,5-3 гривні в середньому зросла вартість палива на заправках за останній місяць. Чинники, які на це вплинули — зниження курсу гривні та заява президента Білорусі про можливе обмеження постачання пального в Україну. Про це розповів голова Бюро комплексного аналізу Сергій Дяченко.

Пальне в Україні — імпортне, тож ціна залежить від курсу національної валюти: що він менший, тим дорожче пальне, розповідає експерт з енергетики Сергій Дяченко. Ціна також залежить від вартості нафти на світовому ринку, а ще через заяву президента Білорусі про можливе обмеження постачання пального в Україну.

Суспільне Вінниця

"Дуже обвалився курс гривні, а в нас практично все пальне імпортне. Дуже невеличку частку пального ми забезпечуємо самі. Основні постачання здійснюються з Білорусі. Другий фактор — це те, що суттєво подорожчала нафта на світовому ринку — 90 доларів. Це фактично повертається ціна до рівня 2015 року", — каже Сергій Дяченко.

Суспільне Вінниця

За словами керівника асоціації "Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леоніда Косянчука, з грудня минулого року Мінекономіки нараховував кожну декаду - 1 грн, 1,30 грн, 1,60 грн.

Аби ціни не зростали, потрібно скасувати ПДВ на паливо.

"Розглядається питання понизити ставку ПДВ до 7%. Якщо буде дійсно понижено до 7%, то це створить передумови для пониження ціни десь на 3 або й 4 гривні", — каже Леонід Косянчук.

Суспільне Вінниця

Будемо на конях їздити – каже водій Дмитро Штурма. Свою дизельну автівку чоловік заправляє щотижня. На місяць на пальне витрачає майже 7 тисяч гривень, і такі ціни, каже, його не влаштовують.

Суспільне Вінниця

"Робота вже стала збитковою. Мені потрібно половину зарплати віддати на пальне. Дизель виріс в ціні. На деяких заправках він дорожчий, ніж бензин. Ніколи такого не було. Заправляюся раз в тиждень. Буває, навіть не вистачає. З нинішніми цінами нам доведеться повертатися на два століття назад: продавати машину і купувати коней, упряжку і будемо їздити", — каже Дмитро Штурма.

Таксист Ігор Остапко розповідає, що пересісти на громадський транспорт не може, бо автівка — його основний спосіб заробітку. Автомобіль заправляє газом, зрідка — бензином.

Суспільне Вінниця

"При нинішніх цінах на бензин і на газ — це дуже важко. Можна було 50 літрів газу задути на 300 гривень, а зараз 40 літрів газу на 800 — різниця суттєва. Роботу треба міняти, тому що на таксі не виживеш. Це нереально", — каже Ігор Остапко.

Водій маршрутки "Вінниця-Теплик" розповідає, шодня в обидва боки долає 300 кілометрів. Заправляється на 45 літрів. Каже, через ціни на пальне логічно було б підвищити і вартість квитка, бо перевізники зазнають чималих збитків.

"У машині людей нема, і по вокзалу немає нікого. Ніхто нікуди не їде, а за топливо треба заплатити. На ресурс машини грошей не вистачає. На зарплату водіям не вистачає. Все йде в убиток", — каже Богдан Козак.

На запитання у соцмережі, що думають водії про ціни на пальне, Суспільному відповіли, зокрема:

"Акцизи і податки там 50%", — написав Володимир Латишев.

"Там все треба поділити на 2 — от і ціна за літр", — написав Олександр Чорний.

Суспільне Вінниця

За прогнозами експертів, зростання вартості пального може тривати й надалі.

Читайте також