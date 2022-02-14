На Хмельниччині виявили 564 нових випадків зараження на COVID-19

На Хмельниччині за минулу добу, 13 лютого, 564 жителів області отримали позитивний тест на виявлення COVID-19. Одужали від недуги ще 438 людей. За минулу добу в області від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померла одна людина.
Про це Суспільному повідомила директорка департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА Інна Михайлова з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За минулу добу провели 64 дослідження методом ПЛР, 0 – методом ІФА, 461 – тест на антиген.
Нові випадки захворювання були виявлені:
- 426 – Хмельницький район;
- 138 – Кам’янець-Подільський район.
Наразі в області на лікуванні перебуває 31162 людини: 1377 лікується стаціонарно, 29785 – амбулаторно. З них 3018 – діти, 853 – медпрацівники.
Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 47,9%. В лікарнях перебувають 1358 хворих, 132 – з підозрою.
Загалом у Хмельницькій області зареєстрували 191452 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 13670 – діти, 7294 – медпрацівники. Одужали від хвороби 156705 людей (81,9% від підтверджених випадків), з них 10652 – діти, 6401 – медпрацівники.
Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3585 людини.
СOVID-статистика в розрізі районів області станом на 14 лютого:
- Хмельницький район: всього випадків – 115031; з них лікуються – 21173; одужали – 91993; летальних – 1865
- Шепетівський район: всього випадків – 35512; з них лікуються – 4476; одужали – 30296; летальних – 740
- Кам’янець-Подільський район: всього випадків – 40909; з них лікуються – 5513; одужали – 34416; летальних – 980
Що відомо
- Станом на 10 лютого в Хмельницькій області виявили 2109 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали ще 1249 жителів області. Зареєстрували 15 летальних випадків. Про це інформує пресслужба Хмельницької ОДА.