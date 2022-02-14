На Хмельниччині виявили 564 нових випадків зараження на COVID-19

На Хмельниччині за минулу добу, 13 лютого, 564 жителів області отримали позитивний тест на виявлення COVID-19. Одужали від недуги ще 438 людей. За минулу добу в області від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померла одна людина.

Про це Суспільному повідомила директорка департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА Інна Михайлова з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу провели 64 дослідження методом ПЛР, 0 – методом ІФА, 461 – тест на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

426 – Хмельницький район;

138 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні перебуває 31162 людини: 1377 лікується стаціонарно, 29785 – амбулаторно. З них 3018 – діти, 853 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 47,9%. В лікарнях перебувають 1358 хворих, 132 – з підозрою.

Загалом у Хмельницькій області зареєстрували 191452 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 13670 – діти, 7294 – медпрацівники. Одужали від хвороби 156705 людей (81,9% від підтверджених випадків), з них 10652 – діти, 6401 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3585 людини.

СOVID-статистика в розрізі районів області станом на 14 лютого:

Хмельницький район: всього випадків – 115031; з них лікуються – 21173; одужали – 91993; летальних – 1865

Шепетівський район: всього випадків – 35512; з них лікуються – 4476; одужали – 30296; летальних – 740

Кам’янець-Подільський район: всього випадків – 40909; з них лікуються – 5513; одужали – 34416; летальних – 980

Що відомо