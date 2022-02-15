На Івано-Франківщині зі 120 медичних закладів у 85 медустановах виплатили працівникам підвищену заробітну плату. Про це під час наради в облдержадміністрації повідомив заступник начальника департаменту охорони здоров’я Володимир Дзьомбак.

23 медзаклади (19%) виплатили заробітну плату частково — у межах 40%-60%. Ще 10% лікарень — 12 медустанов — виплатили зарплати до 10%, розповів Володимир Дзьомбак.

Підвищені зарплати лікарі отримують згідно з постановою Кабміну. Відповідно до документа, з 3 січня середній медичний працівник матиме не менше 13 500 грн, а лікарі — не менше 20 000 грн.

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"На січень 2022 року з обласного та місцевих бюджетів передбачено 102 млн 789 тис. грн для оплати праці та нарахувань медпрацівникам. Станом на 10 лютого для виплат медикам у січні з бюджетів спрямували 103 млн 999 тис. грн, які заклади отримали в межах надання послуг та із залишків з минулого року", — говорить Володимир Дзьомбак.

Не всі медзаклади змогли оплатити нові зарплати медикам через те, що частина лікарень ще не підписали договори з НСЗУ, каже заступник начальника департаменту охорони здоров'я.

"Базову допомогу та зарплату, від 40% до 60%, виплатили у 21 закладі, що надають спеціалізовану медичну допомогу. Зокрема, зарплати за січень виплатили за гроші з минулого року та інших джерел — це 149 млн грн. Заборгованість у цих закладах зараз становить 127 млн грн. Її погасять після отримання грошей за договорами, — розповідає Володимир Дзьомбак.

До 10% зарплати виплатили працівникам у семи медзакладах області: Рогатинській ЦРЛ, Прикарпатському обласному центрі психічного здоров’я, Івано-Франківському спеціальному закладі надання психіатричної допомоги, Верховинській багатопрофільній лікарні, Яблунівській лікарні, Яремчанській міській лікарні та Косівській ЦРЛ. За словами Володимира Дзьомбака, ці заклади від Національної служби здоров'я мають отримати 27 млн 590 тис. грн.

В обласному підпорядкуванні є 10 медичних закладів. З них 100% зарплати працівникам виплатили три медустанови, каже Володимир Дзьомбак.

"40%-60% зарплати виплатили два заклади. Від 0% до 10% — п’ять закладів. Це — чотири санаторії та Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики обласної ради. Їм треба 1 млн 450 тис. грн. Ці гроші закладам виплатять після того, як обласна рада затвердить календарні плани", — сказав Володимир Дзьомбак.

Однак, з його слів, до кінця 2022 року не всі заклади зможуть забезпечити вчасну виплату зарплати. Зокрема, в зоні ризику – 61 заклад, який надає спеціалізовану та первинну медичну допомогу.

"До кінця року може бути дефіцит 528 млн грн. Додаткова потреба у грошах для виконання постанови становить приблизно 20,5 млн грн. Це показує, що грошей від НСЗУ може не вистачити. Але дефіцит можна покрити завдяки пакету від Служби здоров’я, — розповідає Дзьомбак. — Ми бачимо, що постанова виконується. І якщо заклади подаватимуть правдиві дані про те, що не вистачає грошей, то ми дофінансуємо. Медустанови також будуть напрацьовувати додаткові пакети, щоб були виплати. Тішить те, що лікарі не вірили, але це вдалося зробити".

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