Лікарям обіцяли підвищити зарплати до 20 тисяч. Що відомо

З січня для медиків збільшують заробітну плату. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, середній медичний працівник отримуватиме не менше 13 500 грн, а лікарі — не менше 20 тисяч грн. Для того, щоб це було можливо, в програму медичних гарантій додатково заклали на майже 34 мільярди гривень більше у порівнянні з 2021 роком. Ще 18 червня Володимир Зеленський підписав указ про мінімальний рівень оплати, а під час свого виступу у Верховній раді заявив, що це має відбутися 1 січня 2022 року. Чи дійсно зарплати підвищать та від чого ще залежать виплати – розбиралось Суспільне.

Про що йдеться в постанові про виплати

23 грудня 2021 року на офіційному сайті МОЗ опублікували проєкт постанови про надбавки лікарям, а 29 грудня Кабінет міністрів України ухвалив цю постанову з подальшим доопрацюванням. Роблять це "з метою підвищення престижності праці медичних працівників". Нова зарплата – не лише посадовий оклад лікаря чи медсестри, але й доплати, надбавки та премії. Обсяг цих додаткових виплат буде визначати саме керівник установи, зазначив заступник міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції Олексій Яременко.

"Держава затверджує мінімальний рівень оплати праці, тобто менше цього рівня в державних, комунальних закладах охорони здоров’я не можуть отримати. Однак в рамках колективних договорів, цей рівень може бути більший відповідно до ролі кожного лікаря, його навантаження, експертизи, кількість років, які він працює тощо", – пояснює Яременко.

Водночас підвищення залежить від рішень центральної влади, зазначив економіст Павло Кухта: "Система складніша, ніж просто чиновник з Києва по всій країни розповідає людям, скільки зарплату вони мають отримати, і слава Богу... Це система, яка передбачає, що лікарні контрактуються НСЗУ, працюють з нею, вона їм платить, виходячи з того, які послуги були надані пацієнтам. Якщо якісь проблеми, може бути таке, що і недоотримає грошей заклад, бо буде надана недостатня кількість послуг і так далі".

Чи точно вистачить грошей для підвищення та які гарантії

Для підвищення у 2022 році заклали майже на 34 млрд гривень більше у програму медичних гарантій, аніж у 2021-му. Також уряд та місцева влада в грудні виділили гроші на погашення заборгованості у закладах охорони здоров’я, а це майже 300 млн гривень.

При встановленні такого мінімального рівня оплати праці виникають юридичні зобов’язання у керівництва, як, наприклад мінімальна зарплата в Україні: "Якщо вони не зроблять це, відразу в них виникає заборгованість, і це вже буде розмова в іншому форматі — не діалог, а це буде фактично юридичне зобов’язання", — пояснює Яременко.

Контролювати цей процес в МОЗ планують за допомогою щомісячного звіту від НСЗУ. Так слідкуватимуть, у кого виникають заборгованості, проте це також може буде пов’язано з недостатнім фінансуванням з боку місцевої влади, бо на рік вони виділяють близько 35 млрд гривень.

Таку ситуацію економіст Кухта називає "бюрократичний футбол": "Чиновники люблять перекладати відповідальність, але якщо є чітко визначений пріоритет, що ми підвищуємо фінансування медицини з ідеєю, що це піде на підвищення зарплати лікарям, то немає проблеми в межах цієї бюрократичної системи досягти цього результату, і на це працюватиме і центральна влада, і місцева. Дійсно, в середині їм доведеться вести низку перемовин, домовлятись між собою, узгоджувати позиції тощо".

Іноді керівники витрачають гроші на інше

Згідно з дослідженням внутрішньої системи МОЗ керівники закладів спочатку витрачають кошти на інші потреби установи, а те, що залишилось, можуть інвестувати у лікарів, попри те, що на рахунках є кошти, які іноді навіть не використовуються повністю, зазначив Яременко. У 2022-му, за його словами, першочергово кошти будуть йти на заробітну плату, а потім на все інше: "Раніше спочатку оплачували всі комунальні платежі, всі додаткові видатки, і потім все, що залишалось розподілялось між лікарями, часто просто використовуючи мінімум – 6,500–8 000 гривень", — повідомив він.

Також, як нагадали в МОЗ, для мотивації керівників закладів охорони здоров’я виплачувати гідну заробітну плату медикам уряд ухвалив постанову, відповідно до якої посадовий оклад керівника не може перевищувати розмір середньої оплати плати медпрацівників більш як на 60 %.

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