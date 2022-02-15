Лікарі розповіли про стан дівчини, яка потрапила під потяг у Чернігові

17 річна дівчинка, яка потрапила під потяг у Чернігові перебуває в нейрохірургічному відділенні обласної лікарні. У неї перелом кісток черепа, стан середнього ступеня важкості. Про це Суспільному розповів медичний директор з лікувально-діагностичної роботи КНП "Чернігівська обласна лікарня" Валерій Чобітько.

"Є перелом основи черепа. Це середнього ступеня важкості. Зараз там прогресивно. Стан покращується, ближче до задовільного. Спілкується, грубої патології немає. По травмі належить до середнього ступеня важкості".

Нагадаємо, 12 лютого на залізничному переїзді у мікрорайоні Подусівка електропотяг сполучення "Чернігів-Славутич" збив 17-річну дівчинку.

Інформацію Суспільному підтвердила речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк. За попередньою інформацією, дівчина перетинала залізничну колію, коли її зачепив потяг. Вона зазнала травм і була шпиталізована. Відкрите кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту".

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