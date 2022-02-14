Хмельницькі стрільці здобули загальнокомандну перемогу на чемпіонаті України

Спортсмени Хмельницького здобули перше загальнокомандне місце на відкритому зимовому чемпіонаті України серед дорослих з кульової стрільби. З 18 золотих медалей, які розігрувались на чемпіонаті, 14 завоювали хмельничани.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької міської ради.

Змагання зі стрільби проходили у Львові з 8 по 13 лютого. У змаганнях взяли участь 153 учасники з 18 областей України.

"Хмельницький на цих змаганнях представляли: Заслужений майстер спорту України Андрій Гільченко та 5 майстрів спорту України міжнародного класу – Денис Баблюк, Ігор Кізима, Крістіна Гілевич, Анастасія Савельєва і Маргарита Тарканій, які змагались за нагороди у стрільбі з пневматичної гвинтівки з оптичним прицілом по рухомій мішені", - йдеться у повідомлені.

Додають, з 18 золотих медалей, які розігрувались на чемпіонаті, 14 завоювали наші земляки, а ще 4 срібні та 4 бронзові, що дало можливість з результатом 3130 балів впевнено отримати перше загальнокомандне місце.

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"Збірна Вінницької області, якій пророкували перемогу у чемпіонаті, посіла друге місце, набравши на 1125 балів менше. Такого відриву переможця від другого призера на чемпіонатах України не було ще ніколи", - повідомили у міській раді.

За їхньою інформацією, в одні із вправ хмельничани встановили рекорд України.

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