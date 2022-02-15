На Вінниччині під час пожежі загинув чоловік

14 лютого у селі Прибузьке Лука-Мелешківської громади Вінницького району під час пожежі загинув чоловік 48-річний власник помешкання.

Фото: ДСНС області

Про це йдеться на сайті ДСНС області.

Фото: ДСНС області

Горів приватний житловий будинок площею 60 кв.м.

Фото: ДСНС області

Ймовірна причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

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