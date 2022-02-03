У місті Бар, що на Вінниччині, для дитячого будинку сімейного типу наприкінці минулого року придбали дім. Нині батьки-вихователі Слободянюки та восьмеро дітей – туди переїздять. Про це Суспільному розповів заступник Барського міського голови Микола Мандрика.

Суспільне Вінниця

Гроші, а це 3 мільйони 670 тисяч гривень, виділили з державного бюджету. Ще близько 120 тисяч податків заплатили з місцевого, розповідає Мандрик. Будинок є комунальною власністю. Слободянюкам його нададуть у користування.

Суспільне Вінниця

Наразі у Слободянюків – 12 дітей. Трьох народили, вони вже дорослі. Дев’ятьох прихистили. Один син лише приїздить в гості, бо йому 21. Інший навчається, а семеро дітей тепер з мамою і татом.

Суспільне Вінниця

Вперше взяти нерідних дітей подружжя вирішило 2010 року. У попередньому будинку було затишно, але дещо затісно, розповідає Людмила. Добудовувати було нікуди, тож вирішила змінити ситуацію. Адже дізналась, що можуть розраховувати на придбання оселі за державні гроші.

Суспільне Вінниця

Загальна площа будинку – 297 квадратних метрів. Він має три поверхи. Нижній — технічний. Тут три котли: твердопаливний, газовий та електричний. Є велика кімната, санвузол та гараж. На другому теж санвузол, кухня та вітальня.

Суспільне Вінниця

На третьму поверсі – теж санвузол, три спальні, гардеробна та хол. Якщо дітей побільшає, каже Людмила, гардеробну та хол переобладнають під спальні. Те, що тепер вони житимуть тут, розповідає, є гарним прикладом для дітей.

У кімнаті хлопців – чотири спальних місця. Дівчача розрахована на трьох. Новий будинок – це, звісно, чудово, кажуть діти, але важливіше – це дім, де тебе люблять і розуміють.

Суспільне Вінниця

“Це наш малюнок. Ми малювали свою мрію, як все розпочиналось із нашим будиноком,” – каже Людмила Слободянюк.

Додає, що немає нічого неможливого. Головне, каже, це мета.

Читайте також