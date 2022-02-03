У місті Бар, що на Вінниччині, для дитячого будинку сімейного типу наприкінці минулого року придбали дім. Нині батьки-вихователі Слободянюки та восьмеро дітей – туди переїздять. Про це Суспільному розповів заступник Барського міського голови Микола Мандрика.
Гроші, а це 3 мільйони 670 тисяч гривень, виділили з державного бюджету. Ще близько 120 тисяч податків заплатили з місцевого, розповідає Мандрик. Будинок є комунальною власністю. Слободянюкам його нададуть у користування.
Наразі у Слободянюків – 12 дітей. Трьох народили, вони вже дорослі. Дев’ятьох прихистили. Один син лише приїздить в гості, бо йому 21. Інший навчається, а семеро дітей тепер з мамою і татом.
Вперше взяти нерідних дітей подружжя вирішило 2010 року. У попередньому будинку було затишно, але дещо затісно, розповідає Людмила. Добудовувати було нікуди, тож вирішила змінити ситуацію. Адже дізналась, що можуть розраховувати на придбання оселі за державні гроші.
Загальна площа будинку – 297 квадратних метрів. Він має три поверхи. Нижній — технічний. Тут три котли: твердопаливний, газовий та електричний. Є велика кімната, санвузол та гараж. На другому теж санвузол, кухня та вітальня.
На третьму поверсі – теж санвузол, три спальні, гардеробна та хол. Якщо дітей побільшає, каже Людмила, гардеробну та хол переобладнають під спальні. Те, що тепер вони житимуть тут, розповідає, є гарним прикладом для дітей.
У кімнаті хлопців – чотири спальних місця. Дівчача розрахована на трьох. Новий будинок – це, звісно, чудово, кажуть діти, але важливіше – це дім, де тебе люблять і розуміють.
“Це наш малюнок. Ми малювали свою мрію, як все розпочиналось із нашим будиноком,” – каже Людмила Слободянюк.
Додає, що немає нічого неможливого. Головне, каже, це мета.
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