Львівського вчителя підозрюють у розбещенні 15-річної школярки

Вчителя зі Львова підозрюють у розбещенні школярки під час екскурсії в гори. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

У неділю, 13 лютого, до правоохоронців звернулася 15-річна дівчина. Школярка повідомила, що напередодні разом із вчителем та групою учнів поїхала на екскурсію в Карпати. Там, за словами дівчини, 28-річний педагог вчинив щодо неї розпусні дії.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Якщо провину доведуть, чоловікові загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Триває досудове розслідування.

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