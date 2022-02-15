У Дніпрі 19 рятувальників гасили пожежу у закинутому двоповерховому будинку

У Дніпрі горів закинутий двоповерховий будинок. Про це йдеться на офіційному сайті ДСНС області.

Подія сталася 15 лютого близько першої години на вулиці Коцюбинського.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить двоповерховий будинок, непридатний для проживання людей. Проте на другому поверсі розташовується житлова квартира.

Вогнем знищено дах, перекриття будинку та пошкоджено стіни. Загальна площа пожежі становить 150 кв. м.

До гасіння пожежі залучалися 19 вогнеборців. Загиблих та травмованих внаслідок події немає.

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