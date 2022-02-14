За фактом пожежі у кафе в Станиці Луганській відкрили кримінальне провадження

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху пожежі у кафе в Станиці Луганській. Про це у коментарі Суспільному повідомив речник Нацполіції Луганщини Антон Ковальов.

Дванадцятеро відвідувачів кафе внаслідок пожежі отримали травми. Загиблих немає. 9 людей з опіками та переламами ушпиталили. Наразі четверо людей перебувають на стаціонарному лікуванні в Станично-Луганській багатопрофільній лікарні.

"Стан середньої важкості -це в основному переломи, це ушкодження тканин, сьогодні буде проведено комп’ютерну томографію й буде визначено з подальшим їх лікуванням. З них двох з опіками направили тієї ж ночі до Харківської лікарні до опікового центру. В одної особи 80% ураження при пожежі, а у другої особи 25% ураження", — розповів генеральний директор Станично -Луганської багатопрофільної лікарні Валерій Бабіч.

У лікарні зараз і один з господарів кафе. Його дружина коментувати Суспільному ситуацію відмовилась.

За словами речника Держслужби з надзвичайних ситуацій Луганщини Андрія Кравченка, ймовірною причиною пожежі у держслужбі з надзвичайних ситуацій називають вибух газового балона.

"В результаті пожежі постраждали зовнішнє облицювання цієї будівлі, внутрішні перекриття, стеля, дах, електротехніка", — додав Кравченко.

За словами Кравченка, через мораторій на перевірку пожежної безпеки закладів Луганщини, пожежники упродовж останніх 5 років кафе не перевіряли. Наразі поліцейські за фактом пожежі відкрили кримінальне провадження.

Що відомо

У Станиці Луганській 12 лютого в кафе "Мрія" стався вибух(попередньо газового балону) та пожежа. Внаслідок чого травмовано 12 людей, з яких 8 госпіталізували до лікарні та 4 людини після надання медичної допомоги перебувають на амбулаторному лікуванні.

12 лютого о 17 год. 46 хв. у Станиці Луганській в кафе "Мрія" стався вибух та пожежа. О 21:52 пожежники ліквідували пожежу на площі 160 квадратних метрів.

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