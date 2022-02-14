У Чернівецькій області прикордонники двічі пострілами зупиняли людей, яких підозрюють у незаконній контрабанді. Люди намагалися переправити тютюн через україно-румунський кордон.

Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.

Перший випадок стався за 50 метрів до загороджувального паркану. Там прикордонники виявили групу людей. Помітивши правоохоронців, вони втекли та залишили майже 12 тисяч пачок тютюну. Сталось у ніч з 12 на 13 лютого.

У ту ж ніч за 30 метрів до кордону невідомі покинули майже чотири тисячі пачок цигарок. Товар розташований у прикордонних підрозділах. Надалі його передадуть поліціянтам.

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

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