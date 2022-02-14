У Хмельницькому судитимуть двох чоловіків, яких обвинувачують у вбивстві охоронця та викрадені 93 тисяч доларів США. За скоєне їм може загрожувати довічне ув’язнення.

Про це повідомили у секторі комунікації Нацполіції у Хмельницькій області.

"29 квітня 2021 року на одному підприємстві в обласному центрі було виявлено тіло 45-річного чоловіка. Експерти зафіксували на тілі чоловіка понад 40 колото-різаних ран. Також власник підприємства заявив про зникнення матеріальних цінностей та викрадення з сейфа значної суми коштів у валюті. Слідів зловмисники практично не залишили. Правоохоронці переглянули десятки годин записів із вуличних камер спостереження, щоб зафіксувати чоловіків та простежити їхній шлях", - йдеться у повідомлені.

Наразі обвинувальний акт за п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 - умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів групою осіб, ч. 2 ст. 185 - крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб, а також ч. 4 ст. 187 - розбійний напад, вчинений з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Чоловікам може загрожувати довічне ув’язнення.

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