COVID-19: на Херсонщині за добу виявили 721 випадок захворювання

За добу 13 лютого в Херсонській області зафіксували 721 випадок захворювання на COVID-19. Серед них 73 дитини та 21 медичний працівник.

Про це йдеться на сторінці у Facebook Херсонської облдержадміністрації.

Найбільше людей захворіли у Херсонському районі - 573 випадки. Також захворіли 86 жителів зі Скадовського району, 36 - в Генічеському, 19 людей у Бериславському та семеро з Каховського районів.

Стан хворих задовільний, 662 людини перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 59 жителів.

Померли четверо людей, одужали 196 жителів області.

Наразі в області 99 653 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

Що відомо:

За добу, 12 лютого, в Херсонській області зафіксували 1234 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Серед них 130 дітей та 36 медичних працівників.

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