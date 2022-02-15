На Закарпатті за добу виявили майже 500 випадків COVID-19

472 нові випадки COVID-19 виявили на Закарпатті 14 лютого. Такі дані повідомили на сайті Закарпатської ОДА. За добу 411 пацієнтів одужали, 11 людей з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 109 000 випадків COVID-19. 89 497 пацієнтів подолали хворобу, 2 657 — померли.

"Відсоток завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрілим/підтвердженим випадком COVID-19, – 44%", — йдеться у повідомленні.

Усього за час пандемії в Україні виявили 4 572 417 випадків COVID-19, 3 811 630 людей одужали, 103 255 — померли.

Що відомо:

В Україні за добу виявили майже 30 тисяч випадків COVID-19;

Хворих на COVID-19 на Закарпатті госпіталізують у 17 лікарнях. Там виділені 1970 ліжок для пацієнтів.

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