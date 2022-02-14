SpaceX планує здійснити перший в історії комерційний вихід у відкритий космос

Мільярдер Джаред Айзекман, засновник і генеральний директор платіжної компанії Shift4, учасник першої в історії космічної місії з повністю непрофесійним екіпажем Inspiration4 разом із компанією SpaceX оголосив у понеділок, 14 лютого, про запуск програми Polaris. Про це повідомляє SpaceX. Програма передбачає три космічні пілотовані запуски.

Першу місію Polaris Dawn планується запустити не раніше четвертого кварталу 2022 року зі стартового комплексу в космічному центрі NASA у Флориді.

Ця місія Dragon використовуватиме переваги ракети-носія Falcon 9 і максимальну продуктивність космічного корабля Dragon, літаючи вище, ніж будь-яка місія Dragon на сьогоднішній день. Йдеться про спробу досягти найвищої орбіти Землі, повідомили у SpaceX.

Екіпаж Dragon і Polaris Dawn проведе на орбіті до п'яти днів. Протягом цього часу екіпаж спробує здійснити перший в історії комерційний вихід у відкритий космос, провести наукові дослідження, спрямовані на поліпшення здоров'я людини на Землі, а також стане першим екіпажем, який випробував зв’язок Starlink у космосі, надаючи цінні дані для майбутніх систем космічного зв’язку, необхідні для місій на Місяць і Марс.

Програма Polaris вибрала команду експертів, які добре знають один одного. Крім Айзекмана, до складу екіпажу входять Скотт “Кідд” Потіт, ветеран команди мільярдера, і двоє співробітників SpaceX — Сара Гілліс і Анна Менон.

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